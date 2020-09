Harmonização Itaberaí – Conheças técnicas associadas para áreas dos olhos  

É comum que, com o passar do tempo, a região dos olhos apresente um aspecto de olhar cansado, profundo e envelhecido. Para o tratamento não invasivo da região dos olhos podem ser associadas diversas técnicas.

O Botox ainda é considerado pelos especialistas como a melhor forma de prevenir as marcas de expressão ao redor dos olhos, já que paralisa o músculo, evitando os danos provocados pelo movimento. Ele pode ser aplicado na lateral dos olhos e também no final das sobrancelhas, logo acima das pálpebras – neste caso, com o intuito de levantar o olhar. É indicado para quem tem flacidez leve e deseja um efeito lifting.

Outro tratamento é a técnica de preenchimento da região dos olhos com ácido hialurônico que ao ser injetado na derme restaura o volume do local. Além disso, ácido hialurônico, encontrado naturalmente na pele, promove a hidratação e estimula a formação de colágeno, melhora o aspecto de sombra e dá firmeza nesta área tão delicada do rosto.

Os efeitos do preenchimento com ácido hialurônico geralmente duram em média de 6 a 8 meses, sendo necessária nova sessão após esse período.

Outro tratamento não invasivo é a Luz Pulsada que emite energia através de uma faixa de largo espectro de comprimento de onda em cada pulso. Ela promove a melhora da qualidade da pele, estimulando a produção de colágeno, reduzindo as rugas das pálpebras e a flacidez local.

Sobre a Dra Cynthia Moreira

– Cirurgiã Dentista CRO-GO 7279

– Estética Dental

– Harmonização Orofacial

– Ortodontia

Procedimentos:

– Laminados de Porcelana

– Clareamento dental a laser

– Preenchimentos

– Sculptra, Ellansé, Radiesse, Hidroxiapatita de cálcio

– Lipoaspiração de Papada e Jolws

– Fios de Sustentação PDO e Russo

– Lip Lift

– MD Codes

– Bichectomia

– Microagulhamento

– Botox

– Ozonioterapia