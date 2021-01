Harmonização Itaberaí – Conheça os tipos de olheiras e tratamentos adequados

Um problema muito comum são as olheiras. Você sabia que existem diferentes tipos de olheiras? A maioria das olheiras são causadas por fator genético, mas também existem aquelas que resultam de fatores adquiridos ao longo da vida. Os tipos de olheiras mais comuns são:

Rugas, flacidez e bolsas

Com o envelhecimento, a pele da pálpebra se torna flácida, formando rugas. Além disso, com a flacidez da musculatura da pálpebra as bolsas de gordura perdem a sua sustentação e deslizam através da pálpebra, provocando bolsas.

Pigmentação extra

É um tipo de olheira que apresenta escurecimento da pele da pálpebra. É comum em pessoas de pele morena ou que possuam alergia respiratória severa.

Sulcos profundos

Este tipo causa um aspecto de olheiras fundas, em geral, é genético, mas pode surgir ou agravar com a diminuição de gordura da região malar, que sustenta o sulco lacrimal.

Como prevenir e como tratar?

Nas olheiras com bolsas o melhor tratamento é o cirúrgico. Nas olheiras pigmentadas podem ser tratadas com o uso de cremes com ativos específicos, como o ácido kójico, cafeína e ácido ferúlico. A aplicação de peeling químico e laser previnem e tratam o escurecimento da região. Nas olheiras com sulcos profundos em que ocorre um grau mais avançado de flacidez, o tratamento é feito com a aplicação de preenchimento de ácido hialurônico.

