Harmonização Itaberaí – Causas e tratamentos do envelhecimento do pescoço  

O envelhecimento da região do pescoço e colo tem como fatores principais o próprio envelhecimento e o fotoenvelhecimento, que é o envelhecimento causado pelo excesso de exposição solar.

O pescoço é mais susceptível ao envelhecimento por não ser uma região rica em pilossebáceos, responsáveis por tornar a superfície mais resistente.

Para auxiliar no combate ao envelhecimento precoce dessa região é indicado a utilização de cremes com antioxidantes como a vitamina C, E, e alguns ácidos mais delicados na sua composição.

O tratamento do pescoço pode ser realizado com bioestimuladores de colágeno, Skinbooster, Fios PDO, ativos com enzimas que promovem a melhora da coloração e flacidez, também podem ser usadas as tecnologias como o laser para rugas e a luz intensa pulsada.

