Governo de Goiás Institui Programa Bolsa Uniforme para Alunos de Colégios Militares

Os estudantes matriculados nos Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás (CEPMGs) terão seus uniformes assegurados pelo Governo do Estado. O projeto de lei que estabelece o programa Bolsa Uniforme foi aprovado em segunda votação na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Prevê-se que essa iniciativa, integrante do Goiás Social, beneficiará 78 mil alunos, com um investimento total de R$ 76 milhões, provenientes do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege).

O governador Ronaldo Caiado expressou seu apoio ao projeto, destacando que o Bolsa Uniforme se soma a outras iniciativas como o Bolsa Estudo, fornecimento de uniformes e materiais didáticos para escolas estaduais, distribuição de Chromebooks para alunos do nono ano do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio, entre outros programas destinados aos jovens estudantes. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Caiado enfatizou a importância dessas medidas para o desenvolvimento educacional do estado.

Gracinha Caiado, primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, anunciou em novembro do ano passado que o programa Bolsa Uniforme seria implementado para atender às necessidades dos pais e responsáveis pelos estudantes das unidades de ensino geridas pela corporação. Essa bolsa destina-se à aquisição do uniforme escolar exigido nas aulas.

“Agora é estudar para que Goiás siga no topo da educação no Brasil”, declarou Gracinha Caiado durante o vídeo de anúncio.

Cada aluno teria um custo de R$ 970 para seu uniforme, um valor que agora será coberto pelo Governo de Goiás. Com o programa, os responsáveis receberão um cartão para aquisição do uniforme em estabelecimentos credenciados, garantindo assim o fornecimento das vestimentas conforme os padrões dos CEPMGs. O objetivo é proporcionar igualdade de condições aos alunos para que possam se dedicar aos estudos.

O kit fornecido pelo Bolsa Uniforme inclui os seguintes itens: um bibico (chapéu de dois bicos), duas camisas bege de manga curta, duas camisetas bege de manga curta, duas calças marrom ou saias-calça marrom, um cinto, um par de sapato social preto, dois pares de meia social preta, duas calças agasalho marrom, uma jaqueta agasalho marrom, um par de tênis preto, dois pares de meia esportiva branca e uma japona de frio marrom.

Atualmente, há 82 unidades de colégios militares em Goiás, distribuídas em 64 municípios. Os estudantes já recebem kits de materiais escolares e, desde 2023, um projeto de Robótica Educacional foi lançado para as turmas de 6º e 7º ano. Com um investimento de R$ 10 milhões em equipamentos tecnológicos, incluindo materiais de robótica e tablets, os estudantes têm alcançado excelentes resultados nas avaliações do Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás (Saego), do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) nos últimos anos.