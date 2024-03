AGR Aprova Rotas de Ônibus de Cavalcante a Goiânia

O Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação (AGR) deu luz verde ao pedido da Real Expresso para operar duas novas linhas de ônibus conectando Cavalcante à capital, Goiânia.

Após seguir as diretrizes estabelecidas pela AGR, a empresa recebeu a autorização para fornecer esses serviços, uma demanda de longa data da comunidade.

“É um anseio da nossa comunidade ter essa conexão. Graças à equipe da AGR, agora é uma realidade”, afirmou o prefeito de Cavalcante, Vilmar Kalunga.

As duas rotas terão trajetos distintos, uma via Anápolis e Niquelândia, e outra via Anápolis e Alexânia.

Para Wagner Oliveira Gomes, presidente da AGR, a aprovação dessas novas linhas representa mais um passo para garantir acesso ao transporte para os municípios que estavam sem esse serviço.

“Essas rotas não só atendem às necessidades locais, mas também conectam importantes destinos turísticos, como São Jorge e Alto Paraíso, na rota de Niquelândia”, ressaltou o conselheiro.

Além disso, durante a reunião do Conselho, foram aprovadas as investigações sobre a concessão de gratuidades para idosos e pessoas com deficiência em oito empresas de transporte regular. Os bilhetes sob investigação foram emitidos entre setembro e dezembro de 2023.

Os processos agora serão encaminhados para a Secretaria de Desenvolvimento Social, responsável pelo programa de gratuidades no transporte de passageiros em Goiás.

As reuniões do Conselho Regulador são abertas ao público, gravadas e disponibilizadas no site e no canal da AGR no YouTube.