Governo de Goiás – Goiás recebe mais 166.240 doses de vacinas

Quantitativo, recebido em duas remessas, compreende 113.490 unidades da Pfizer e 52.750 da AstraZeneca. Imunizantes serão utilizados para aplicação da segunda dose, com objetivo de completar esquema vacinal. Governador Ronaldo Caiado reitera importância de a população aderir à campanha de imunização. “Temos que exigir o respeito pelas outras vidas”, ressalta

O Governo de Goiás recebeu, nesta quinta-feira (16/09), mais 166.240 doses de vacinas contra a Covid-19. A chegada ocorreu pela manhã no Aeroporto Internacional de Goiânia. As duas remessas enviadas pelo Ministério da Saúde incluem 113.490 imunizantes Comirnaty, produzidos pelo laboratório Pfizer, e 52.750 da AstraZeneca. As unidades recebidas nos dois carregamentos serão utilizadas para aplicação da segunda dose, com o objetivo de completar o cartão dos já vacinados.

Para o governador Ronaldo Caiado, a adesão à vacinação é um dever do cidadão. Ele alertou sobre os riscos da falta de imunização. “Essas pessoas podem disseminar o vírus que tanto prejuízo tem trazido e tantas vidas ceifou em nosso Estado de Goiás. Temos que exigir o respeito pelas outras vidas”, frisou.

A ação conjunta entre Estado e municípios viabiliza a logística para que a vacina chegue ao público-alvo da campanha de imunização. Após o desembarque, as vacinas passam por processo de conferência na Central Estadual de Rede de Frio, onde ficam acondicionadas em câmaras frias até que sejam preparadas para envio às Regionais da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Conforme decisão da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) as remessas aos municípios ocorrem uma vez por semana, nas quartas-feiras.

Reforço

Na tarde desta quarta-feira (15/09), Goiás recebeu um lote de vacinas da Pfizer, com 36.270 unidades destinadas exclusivamente para uso como primeira dose. Na avaliação do titular da SES, Ismael Alexandrino, o quantitativo já recebido no Estado permitiu a vacinação de cerca de 80% da população maior de 15 anos com a primeira dose. “Nesse ritmo, até o final deste mês de setembro, vamos concluir a meta de realizar, pelo menos a primeira aplicação, em todos os goianos com mais de 18 anos”, projetou.

Números da pandemia

Os registros da SES contabilizavam, até às 15h desta quinta-feira (16/09), um total de 7.529.768 doses distribuídas. O saldo da vacinação em Goiás é de 4.439.219 pessoas imunizadas com a primeira dose e 2.217.847 com o esquema vacinal completo com a segunda dose ou dose única.

Informações: Governo de Goiás