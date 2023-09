Governo de Goiás é premiado pela melhor transparência do Brasil

Estado alcançou maior pontuação do país em avaliação realizada pelo Ministério da Fazenda a partir de dados enviados pelos estados ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público (Sinconfi); ranking foi divulgado nesta quinta-feira (21/09), em Brasília

Goiás recebeu, nesta quinta-feira (21/09), o Prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) 2023. A premiação concedida pelo Ministério da Fazenda foi entregue à secretária da Economia, Selene Peres, durante cerimônia realizada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF), com a presença de autoridades de diversos estados e do Tesouro Nacional.

Com o melhor desempenho absoluto no ranking nacional, Goiás alcançou nota A e um total de 132,29 pontos. “É um prazer receber o prêmio de primeiro lugar no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Siconfi. Isso é o resultado de um trabalho árduo da equipe de contadores do Estado de Goiás, o que contribui para a transparência das informações, para a gestão do Estado e também para sociedade goiana”, afirmou Selene Nunes.

Também foram premiados os estados de Rondônia, que conquistou o segundo lugar com 130,61 pontos (98,2%), e o Espírito Santo, em terceiro lugar com 130,07 pontos. Esta é a primeira edição do prêmio, criado para valorizar a qualidade e consistência dos dados fiscais e contábeis dos entes da federação. “O ranking possui uma verificação bastante criteriosa das informações. O trabalho (dos contadores) merece reconhecimento para que se torne uma boa prática a ser replicada”, explicou o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron.

O superintendente central de Contabilidade e Contador Geral do Estado, Ricardo Rezende, também atribuiu a conquista ao trabalho de muitos anos e à dedicação dos contadores públicos do Estado. “Atualmente, temos mais de 120 contadores envolvidos no serviço de contabilidade de Goiás. Também destacamos que, sem a integração de todas as áreas, não só da Secretaria da Economia, mas de todos os órgãos e Poderes, não seria possível alcançarmos este resultado”, enfatizou.

Saiba mais

O ranking compara o desempenho nas informações contábeis e fiscais, levando em conta dados do ano anterior. Ao todo, foram premiados os três primeiros colocados em desempenho e em maior grau de evolução em quatro categorias: Estados e Distrito Federal; capitais; municípios com mais de cem mil habitantes; e municípios com até cem mil habitantes. Além de reconhecimento público e placa, os profissionais de contabilidade responsáveis pelo envio das informações no Siconfi receberam certificados individuais. O relatório completo está disponível em https://ranking-municipios.tesouro.gov.br/ranking_estados