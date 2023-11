Governo de Goiás atualiza material escolar da rede estadual de Ensino

Os cadernos universitários que compõem o conjunto de material escolar da rede pública estadual de Educação foram repaginados. As novas capas agora destacam a cultura, história de Goiás e as maravilhas do Cerrado.

Além dos cadernos renovados, o kit fornecido pelo Governo de Goiás inclui canetas esferográficas, cola, régua, esquadros, lápis de cor, lápis grafite, apontadores e borracha. A quantidade de itens varia conforme a etapa de ensino, atendendo desde o Ensino Fundamental até o Ensino Médio.

Para o próximo ano letivo, tanto os alunos já matriculados quanto os novos receberão uniformes escolares regulares e de Educação Física, tênis, meias, mochila e estojo. Essa iniciativa visa garantir a igualdade de acesso à Educação pública, gratuita e de qualidade para crianças, jovens e adultos.

Os estudantes da 3ª série do Ensino Médio e do 9º ano do Ensino Fundamental também receberão Chromebooks, facilitando o acesso e a realização das atividades escolares.

Expansão do Programa Bolsa Estudo Desde 2021, o Governo de Goiás destina uma bolsa para os alunos do Ensino Médio na rede estadual, parte do Programa Bolsa Estudo. A partir de 2024, a intenção é estender essa bolsa aos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental. O projeto de alteração da Lei nº 21.162, que instituiu o Bolsa Estudo, foi encaminhado à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e aguarda aprovação.

Matrículas e Renovações Para ingressar na rede estadual de ensino em 2024, crianças, jovens e adultos têm até o dia 03 de dezembro para solicitar a matrícula pelo site www.matricula.go.gov.br, onde devem inserir seus dados pessoais e até três opções de escolas estaduais desejadas.

Os estudantes que pretendem continuar na rede estadual também têm até o dia 03 de dezembro para renovar a matrícula, procedimento realizado diretamente na escola mediante assinatura do Termo de Renovação.