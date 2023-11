Governo de Goiás lança aplicativo ‘Minha Vaga!’ para facilitar acesso ao emprego

Com o propósito de simplificar e agilizar a contratação de mão de obra diante de milhares de oportunidades de emprego em todo o estado, o Governo de Goiás apresentou o aplicativo “Minha Vaga!”. O lançamento ocorreu na sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio-GO), contando já com mais de 4 mil vagas disponíveis.

O aplicativo Minha Vaga! é projetado para ser leve e compatível com qualquer tipo de celular, oferecendo uma navegação simplificada. Os empresários interessados em cadastrar vagas de emprego podem acessar o site redeindica.go.gov.br. Desenvolvida pelo Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (Cotec), sob a coordenação do Goiás Social, por meio da Secretaria da Retomada, a ferramenta visa desburocratizar o processo de intermediação de mão de obra.

César Moura, secretário de Estado da Retomada, anunciou que, a partir desse lançamento, os 246 municípios goianos contam agora com uma eficiente ferramenta de intermediação de mão de obra, abrangendo mais localidades do que o Sistema Nacional de Emprego (Sine), que está presente em menos de 60 cidades. Ele ressaltou o compromisso do governo em manter o aplicativo constantemente atualizado para atender tanto os trabalhadores em busca de oportunidades quanto as empresas que buscam contratar.

Durante a cerimônia de lançamento, Marcelo Baiocchi, presidente da Fecomércio-GO, indicou que o comércio em geral deve disponibilizar cerca de 8 mil vagas temporárias no aplicativo em breve. Ele destacou desafios enfrentados por setores como indústria e bares/restaurantes na contratação, enfatizando a importância do governo em agilizar e simplificar o processo de busca por emprego.

O aplicativo promete maior eficiência na intermediação de mão de obra, utilizando notificações por geolocalização para informar candidatos sobre oportunidades próximas a eles. Além disso, a plataforma mostra a localização das empresas com vagas disponíveis, o que deve reduzir a evasão a entrevistas de emprego e desistências durante o período de experiência após a contratação. Disponível para IOS e Android, o aplicativo é totalmente gratuito.

Seguindo a diretriz do governador Ronaldo Caiado de priorizar o emprego como principal política pública de assistência à população vulnerável, a Secretaria da Retomada tem fortalecido a empregabilidade em Goiás, oferecendo desde agosto de 2020 até 2022 um total de 180.081 vagas de emprego por meio do Programa Mais Empregos. No mesmo período, foram realizados 362.297 encaminhamentos para preencher essas vagas. A qualificação profissional gratuita, focada tanto no microempreendedorismo quanto nas demandas do mercado de trabalho formal, resultou em 67.322 certificados de capacitação profissional emitidos pelos Cotecs para trabalhadores goianos de outubro de 2021 a outubro de 2023.