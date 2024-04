Governador Ronaldo Caiado Distribui Cartões do Programa Pró-Atleta em Goiânia

Na manhã desta quinta-feira, 4 de abril, o Governador Ronaldo Caiado estará presente em Goiânia para a entrega dos cartões do Programa Pró-Atleta. O evento, agendado para às 8h30, acontecerá no Auditório Mauro Borges, localizado no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, na Praça Cívica.

A iniciativa, promovida pela Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), visa beneficiar 600 atletas de alto rendimento com bolsas mensais que variam de R$ 250,00 a R$ 750,00, para custear seus treinamentos e participações em competições. Destaca-se que entre os contemplados, 86 atletas são do paradesporto, evidenciando o compromisso com a inclusão e a diversidade no cenário esportivo.

No decorrer de 2024, serão pagas 12 parcelas aos esportistas englobando 55 modalidades, totalizando um investimento significativo de R$ 3 milhões. Essa iniciativa representa um passo fundamental para o apoio e o desenvolvimento do esporte em Goiás, promovendo oportunidades para os talentos locais e fortalecendo o cenário esportivo estadual.

SERVIÇO: Evento: Entrega dos Cartões do Programa Pró-Atleta pelo Governador Caiado Data: Quinta-feira, 5 de abril Horário: 8h30 Local: Auditório Mauro Borges, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Praça Cívica, Goiânia (GO)