Governador Caiado promove avanços tecnológicos no setor agrícola durante visita à Agrishow

O governador Ronaldo Caiado, acompanhado da primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, marcou presença nesta segunda-feira (29/4) na 29ª edição da Agrishow, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Considerada o principal evento dedicado à tecnologia agrícola na América Latina, a feira foi palco para Caiado ressaltar a importância do investimento em tecnologia para impulsionar o setor agropecuário.

Para Caiado, a modernização é essencial para manter a competitividade e aumentar a produtividade do agronegócio. Ele destacou a Tecnoshow, evento realizado em Rio Verde, como exemplo de iniciativa para promover tecnologia e inovação no campo. A Tecnoshow, agora em sua 22ª edição, tem se consolidado como uma das principais feiras do país, fortalecendo o potencial agrícola do estado.

A Agrishow reuniu mais de 800 marcas nacionais e internacionais, incluindo 100 expositores estreantes, apresentando as últimas tecnologias disponíveis para o agronegócio. Empresas de diversos países, como Alemanha, Espanha, Colômbia, Itália, China, Holanda e Hong Kong, também participaram do evento. A programação continua até a próxima sexta-feira (03/5).

Em 2023, a Agrishow registrou R$ 13,29 bilhões em negócios, e a expectativa para este ano é superar esse valor, com mais de 195 mil visitantes esperados. A feira é uma iniciativa das principais entidades do agronegócio no país, como a Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda), Federação da Agricultura e da Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) e Sociedade Rural Brasileira (SRB).

O prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, também ressaltou a evolução do setor agrícola brasileiro nos últimos anos, enfatizando os avanços em produtividade, qualidade, tecnologia e eficiência, que têm beneficiado tanto grandes empresas quanto agricultores familiares.