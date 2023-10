Governador Caiado enfatiza responsabilidade social ao entregar 50 casas gratuitas em Bom Jesus de Goiás

Nesta quinta-feira (26/10), a cidade de Bom Jesus de Goiás, situada a 226 quilômetros de Goiânia, celebrou a entrega de 50 casas populares sem custo algum por parte do Governo de Goiás. O governador Ronaldo Caiado ressaltou a importância da responsabilidade social ao entregar as chaves das moradias do programa “Pra Ter Onde Morar – Construção”, sem a imposição de qualquer ônus de entrada ou financiamento para as famílias beneficiadas.

Caiado destacou a colaboração das prefeituras na cedência de terrenos para as construções, enfatizando a singularidade dessa iniciativa. Ele declarou: “O que estamos fazendo em tantos municípios é levar alegria e dignidade para as pessoas atendidas por esse programa. E vamos continuar trabalhando para beneficiar mais gente em todo estado.”

O Programa “Pra Ter Onde Morar” é executado pela Agência Goiana de Habitação (Agehab) e pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra). Ele visa auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social, com renda de até um salário mínimo e inscrição no CadÚnico. Com as chaves em mãos, as famílias podem preparar a mudança imediatamente, uma vez que as residências dispõem de infraestrutura completa, incluindo eletricidade e abastecimento de água.

Uma das beneficiárias, Atevânia Calista de Jesus, estava pronta para se mudar com seus seis filhos para a nova residência na mesma quinta-feira da entrega. Ela expressou sua gratidão ao receber as chaves do governador Ronaldo Caiado: “Estava morando com a minha mãe e agora tenho minha casa. Estou muito satisfeita, agradeço a todos. Estou muito feliz.”

O vice-governador Daniel Vilela elogiou a entrega das casas como uma grande realização para as 50 famílias contempladas. Ele afirmou: “Vocês terão aqui um lar para sonhar, para ver os filhos com um futuro ainda melhor. O nosso governo, sob a determinação de Caiado, não aceita nenhuma obra cujo acabamento, material de construção, não seja da melhor qualidade. E essas casas são o exemplo disso.”

Durante a cerimônia de entrega, o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, enfatizou que Goiás é o único estado brasileiro a investir na modalidade de casas 100% custeadas pelo Tesouro. Em Bom Jesus de Goiás, o investimento foi de R$ 5,2 milhões, e Baldy enfatizou o compromisso de entregar mais sonhos e casas de elevado padrão de qualidade.

O prefeito de Bom Jesus de Goiás, Adair Henriques Silva, emocionado com a entrega, expressou sua satisfação: “Entrei aqui chorando de alegria. As casas chegam na hora certa para os moradores da nossa cidade. O governador em momento nenhum deixa de atender os nossos pedidos, nossas reivindicações. É muito tranquilo nas ações para atender os prefeitos.”

O mês de outubro testemunhou a entrega de casas gratuitas em diversas cidades, totalizando 306 unidades no mês. O calendário incluiu Damolândia (27 casas), Campestre (50 casas), Firminópolis (40 casas), Padre Bernardo (32 casas), Córrego do Ouro (31 casas) e Cristianópolis (50 casas). Além disso, está prevista a entrega de 26 moradias em Itaguaru para esta semana. O Governo de Goiás tem como meta atingir 10 mil moradias sem custo até 2026.

Em um momento especial do evento, o governador Ronaldo Caiado recebeu o título de cidadão bonjesuense por unanimidade dos vereadores da Câmara de Vereadores do município. Em agradecimento, Caiado afirmou: “Recebo com muito carinho essa homenagem especial, que vai estar no meu currículo.” O vereador Tonhão da Unimed, responsável pela entrega do título, destacou o comprometimento do governador com a família e a qualidade em todo o estado.