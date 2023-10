Estado de Goiás registra expressivo crescimento econômico de 6,3% em agosto, segundo o banco central

A economia goiana continua sua trajetória ascendente, consolidando o impressionante 31º mês consecutivo de crescimento. Em agosto, o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR) do estado registrou um notável aumento de 6,3%. Os dados foram divulgados pelo Banco Central e se baseiam em informações fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esses números confirmam as conclusões de pesquisas internas conduzidas pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB), solidificando a posição de Goiás como o segundo estado de maior crescimento econômico no país.

Ao avaliarmos o acumulado do ano, Goiás também conquistou a segunda colocação, com um sólido aumento de 5,85%. Nos últimos 12 meses, o estado ascendeu três posições, ocupando o terceiro lugar no ranking nacional, com um crescimento de 4,65%. Esses indicadores estão diretamente relacionados ao aumento do número de empresas, investimentos e à geração de empregos e renda, abrangendo os setores de agropecuária, indústria, serviços e comércio.

O governador Ronaldo Caiado atribui esse resultado à recuperação econômica no pós-pandemia e à capacidade de Goiás em atrair novos empreendimentos. Durante a inauguração da nova fábrica da Caramuru Alimentos, realizada nesta quinta-feira, 26 de outubro, em Itumbiara, ele ressaltou: “Goiás vive hoje o 31º mês de crescimento da atividade econômica, todos os meses desde fevereiro de 2021. É um momento inédito e marcante, pois nenhum outro estado tem apresentado um desempenho tão excepcional.”

O titular da Secretaria-Geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, destaca que o índice registrado em agosto no estado supera a média nacional, que atingiu 3,06%. Ele observa: “A economia goiana está fortalecendo-se e alcançando recordes de crescimento, inclusive superando a média nacional. Estamos implementando uma série de iniciativas voltadas para aumentar a produtividade de nossa economia, com o objetivo de manter esse cenário próspero.”

Erik Figueiredo, diretor-executivo do IMB, projeta um futuro promissor para a economia goiana: “A economia goiana continua demonstrando sinais de forte aceleração. Após um crescimento do PIB de 6,6% em 2022, o IBCR do Banco Central também aponta para avanços em 2023.”

A nível nacional, o Brasil registrou um crescimento econômico de 3,06% no acumulado do ano, com um aumento interanual de 1,28%. Além disso, a variação acumulada nos últimos 12 meses foi de 2,82%, demonstrando uma tendência positiva na economia do país.