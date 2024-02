Governador Caiado anuncia a chegada da gigante chinesa WeiChai em Itumbiara, marcando a expansão da empresa para a América Latina

A líder global na produção de motores e maquinário agrícola, WeiChai Holding Group, está ampliando suas fronteiras com a instalação de sua primeira planta na América Latina, localizada em Itumbiara, no sul de Goiás. Esta quinta-feira, Ronaldo Caiado, o governador do estado, celebrou a inauguração oficial da empresa, culminando uma série de negociações que começaram em setembro de 2023. Esta fábrica é apenas a primeira entre seis importantes empresas chinesas previstas para se estabelecerem no estado.

O governador destacou o significativo impacto internacional que a instalação da WeiChai terá para Goiás, especialmente por ser a empresa uma das quatro maiores produtoras de ônibus e caminhões na China. Caiado enfatizou a importância da chegada da empresa, não apenas pela sua capacidade produtiva e potencial de expansão tecnológica, mas também como um marco para o avanço tecnológico, pesquisa e inovação na região.

A parceria com a Stemac Grupos Geradores, uma indústria brasileira que importava motores da WeiChai, facilitou a instalação da unidade chinesa. Isso permitirá uma montagem e distribuição mais eficientes dos motores, além de reduzir custos e otimizar a produção de geradores. A indústria promete ainda fornecer assistência técnica e peças de reposição.

A expectativa é que, em breve, a fábrica comece a produção local dos motores para suprir não só o mercado brasileiro mas também expandir para outros países latino-americanos. Segundo o secretário da Indústria e Comércio, Joel Sant’Anna Braga Filho, a nova unidade funcionará como uma porta de entrada para os produtos da WeiChai na América Latina, abastecendo setores como mineração, agricultura e construção naval.

João Luiz Buneder, presidente da Stemac, celebrou a conquista como um momento histórico para a industrialização em Goiás, enfatizando o esforço conjunto para realizar esse projeto. O prefeito Dione Araújo também comemorou a iniciativa, destacando o papel crucial das negociações lideradas pelo governador Caiado.

A WeiChai é parte do Shandong Heavy Industry Group, um dos principais fabricantes de equipamento industrial da China, e emprega cerca de 100 mil pessoas. A empresa, que reporta um faturamento anual de cerca de US$ 52 bilhões, possui um alcance global com produtos vendidos em mais de 150 países e detém marcas renomadas como Ferretti e Lovol.

O processo para trazer a WeiChai para Goiás começou com reuniões no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, seguidas por uma missão do governador à China, que não apenas assegurou a instalação da WeiChai mas também facilitou a chegada da Chint Power e de outras quatro empresas chinesas ao estado. O vice-presidente da WeiChai, Guo Shan Gan, destacou a eficácia das políticas fiscais apresentadas pelo governo de Goiás como decisivas para a instalação da empresa no Brasil. O anúncio contou com a presença de diversas autoridades locais e representantes do setor industrial.