Google Maps para alertar os usuários sobre restrições de viagem relacionadas ao COVID-19

O Google está adicionando recursos em seu serviço de Mapas para alertar os usuários sobre as restrições de viagem relacionadas ao COVID-19 para ajudá-los a planejar melhor suas viagens, disse a unidade da Alphabet na segunda-feira.

A atualização permitirá que os usuários verifiquem o quão lotada uma estação de trem pode estar em um determinado momento ou se os ônibus em uma determinada rota estão rodando com um horário limitado, disse o Google.

Os alertas de trânsito serão lançados na Argentina, França, Índia, Holanda, Estados Unidos e Reino Unido, entre outros países, informou a empresa aqui em um post no blog.

Os novos recursos também incluiriam detalhes sobre os pontos de verificação COVID-19 e restrições sobre a passagem de fronteiras nacionais, começando com o Canadá, o México e os Estados Unidos.

Nos últimos meses, a empresa analisou dados de localização de bilhões de telefones dos usuários do Google em 131 países para examinar a mobilidade sob bloqueios e ajudar as autoridades de saúde a avaliar se as pessoas estavam cumprindo o distanciamento social e outros pedidos emitidos para controlar o vírus.

O Google investiu bilhões de dólares em seus negócios de anúncios de pesquisa para mapear digitalmente o mundo, atraindo em média 1 bilhão de usuários todos os meses para seu aplicativo de navegação gratuito.