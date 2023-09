Goiás Social: Gracinha Caiado inaugura reforma de Cotec e entrega 411 cartões de programas sociais em Jaraguá

Colégio Tecnológico do município ganhou modernos laboratórios e novas salas de aulas. Primeira-dama também entregou cartões do Bolsa Qualificação e do Crédito Social para concluintes dos cursos técnicos

A presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado, inaugurou na tarde desta segunda-feira (11/09), a reforma estrutural e os novos laboratórios do Colégio Tecnológico (Cotec) Irtes Alves de Castro Ribeiro, em Jaraguá, na região Centro-Norte do estado. A obra foi entregue à população pelo Governo do Estado, por meio do Goiás Social. Na cidade, Gracinha ainda fez a entrega de 215 cartões do programa Crédito Social e 196 do Bolsa Qualificação.

“Somente por meio da educação, da capacitação, é que a gente consegue romper esse ciclo da pobreza e fazer com que as pessoas tenham autonomia e independência. Até o último dia do mandato de Ronaldo Caiado, vou seguir trabalhando, visitando os lugares mais necessitados, para que todas as pessoas tenham acesso à segurança, educação e saúde. Goiás é o estado que, hoje, está à frente de todos os estados do Brasil”, afirmou Gracinha.

Com investimentos de mais de R$ 1,3 milhão, além dos benefícios aos alunos e novos laboratórios, as salas de aula foram reformadas e itens de acessibilidade instalados, como piso tátil e rampas, bem como sistema de incêndio e pintura geral. De acordo com o secretário da Retomada, César Moura, Jaraguá é o primeiro município do estado a receber os novos modelos de laboratórios dos Cotecs.

Qualificação e emancipação

Lançado em 2021, o Crédito Social é um auxílio que pode chegar a R$ 5 mil, concedido para estudantes formados nos cursos dos Cotecs investirem no próprio negócio. Já o Bolsa Qualificação é um auxílio de R$ 250 mensais com objetivo de evitar a evasão e estimular a conclusão dos cursos de capacitação e qualificação. Para receber os benefícios, é necessário que o aluno atenda aos critérios de vulnerabilidade do CadÚnico.

“Essa é a única política no país, hoje, de porta de saída do assistencialismo combinada com desenvolvimento regional e apoio à economia local”, ressaltou César Moura ao explicar que o Crédito Social deve ser gasto no município. O prefeito de Jaraguá, Paulo Vitor Avelar, destacou os avanços sociais na cidade. “Isso movimenta a economia da cidade. O comércio recebe, compra mais, contrata mais, o dinheiro gira, a cidade cresce e se desenvolve. O Governo de Goiás mudou visivelmente a história de Jaraguá”, observou.

O Cotec de Jaraguá tem capacidade para atender 330 alunos por turno e oferece cursos 100% gratuitos, como o de Corte e Costura, que conta com a moderna máquina Audaces. A estrutura é fundamental para estimular o mercado de vestuário na cidade. Além disso, a unidade oferece os cursos de Maquiagem Profissional, Cabeleireiro, Barbeiro, Informática Básica e Culinária. Desde que foi inaugurada, no ano passado, a unidade formou mais de 400 turmas e certificou cerca de 3,6 mil estudantes.