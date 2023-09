Hotelaria para Idosos Goiânia – Memória dos idosos

É normal que a memória do idoso fique pior com o passar dos anos? Esse é um tema que levanta muitas dúvidas, afinal, existem pessoas que chegam aos 80 anos com ótima memória, enquanto outras começam a se esquecer de fatos importantes muito mais cedo.

Com isso, surge a dúvida se a diminuição da capacidade de memória após os 40 ou 50 anos é resultado de um processo natural de envelhecimento ou da sobrecarga de informações modernas. Contudo, qualquer que seja o caso, a perda de memória na terceira idade não pode ser tratada como algo inevitável e deve ser acompanhada com a devida atenção.

Portanto, embora o envelhecimento possa causar leves problemas de atenção e concentração, quando o esquecimento começa a afetar tarefas cotidianas, como trabalho e interações sociais, ele pode estar associado a uma síndrome demencial e precisa ser tratado adequadamente através do acompanhamento com geriatra.

Se o idoso está tendo episódios frequentes de perda de memória procure um geriatra para avaliação.

