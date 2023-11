Goiás se destaca como o único estado a oferecer moradias gratuitas e escrituradas

O governador Ronaldo Caiado visitou Santo Antônio de Goiás, localizado a cerca de 27 quilômetros de Goiânia, nesta quinta-feira (23/11), para entregar 30 casas populares a famílias locais. As habitações integram o programa “Pra Ter Onde Morar – Construção”, realizado em parceria pela Agência Goiana de Habitação (Agehab) e Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), proporcionando moradias sem custo algum aos beneficiários. O investimento totaliza R$ 3,2 milhões.

Caiado destacou: “A pessoa em situação de pobreza e extrema pobreza não tem condições de arcar com prestações de uma casa. Goiás se destaca como o único estado brasileiro onde uma pessoa recebe uma casa gratuitamente, devidamente escriturada.” O governador enfatizou a qualidade das casas entregues, ressaltando que são dignas e de excelência.

O primeiro módulo contemplou 30 casas, todas com infraestrutura completa de água e energia elétrica, prontas para a ocupação. Outras 20 unidades estão em fase de construção, totalizando 50 moradias destinadas ao município. A seleção das famílias foi realizada por sorteio público, após a prévia habilitação.

Pedro Sales, titular da Seinfra, elogiou a abrangente política habitacional de Goiás, afirmando que as famílias terão orgulho de suas novas moradias. Alexandre Baldy, presidente da Agehab, expressou a meta de ampliar o programa para beneficiar mais cidades, visando a construção de 10 mil casas.

As residências são financiadas integralmente com recursos estaduais, em colaboração com as prefeituras que disponibilizam os terrenos. O prefeito de Santo Antônio de Goiás, Kleber Freitas, enfatizou a integração entre o governo estadual e municipal como chave para o sucesso do projeto.

Para concorrer às moradias, as famílias precisam comprovar renda de até um salário mínimo e residir na cidade por pelo menos três anos. Luzineide Cruz Lima, diarista de 35 anos, é um exemplo, celebrando a mudança com seus quatro filhos. As inscrições para 192 moradias em outras cidades estão abertas até 28 de novembro através do site da Agehab (www.agehab.go.gov.br).