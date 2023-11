Goiás estabelece recorde histórico de doações de órgãos em 2023

Goiás alcança um marco histórico ao registrar o maior número de doadores de órgãos para transplantes em um único ano. Dados fornecidos pela Gerência de Transplantes da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) revelam que, somente neste ano, 91 pessoas diagnosticadas com morte encefálica se tornaram doadoras de órgãos. Este número supera o recorde anterior de 89 doadores, estabelecido em 2018.

As duas mais recentes captações de órgãos ocorreram na terça-feira (21/11), envolvendo jovens de 20 a 29 anos que sofreram traumas decorrentes de acidentes. A morte encefálica foi confirmada por meio de exames e protocolos clínicos. Uma das captações ocorreu no Hospital Estadual do Centro Norte Goiano (HCN), em Uruaçu, envolvendo rins, fígado e córneas. O segundo procedimento, realizado no Hospital Municipal de Rio Verde, no sudoeste goiano, possibilitou a retirada de rins e córneas.

Todos os órgãos captados na terça-feira foram destinados a pacientes de Goiás que aguardam na lista única para procedimentos de transplante. A gerente de transplantes da SES-GO, Katiúscia Freitas, destaca o sucesso das captações graças ao apoio logístico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBPM) e do Serviço Aéreo do Estado de Goiás (Saeg), instituições parceiras da SES-GO.

Apesar de celebrar o recorde de doações e o avanço em todos os tipos de transplantes, a gerente ressalta que o índice de recusa familiar ainda é elevado no estado, atingindo 64,7%. Com 2.079 pessoas na lista de espera em Goiás, a conscientização sobre a importância de expressar o desejo de ser doador de órgãos aos familiares é destacada por Katiúscia Freitas. Ela também enfatiza a generosidade das famílias que, mesmo diante da dor da perda, optam por transformar a vida de quem aguarda por um transplante.

Serviço

Dados Gerais de Doações (Janeiro a Outubro de 2023)

Doadores de órgãos: 84 (aumento de 40%)

Doadores de tecido ocular: 372 (aumento de 59,6%)

Recusa das famílias: 64,7% (em comparação a 68,6% em outubro de 2022)

Transplantes Realizados

Córneas: 510 (aumento de 64,5%)

Medula óssea: 29 (aumento de 31,8%)

Tecido músculo esquelético: 7

Rins: 120 (aumento de 34,8%)

Fígado: 7 (aumento de 16,6%)

Total: 673 (aumento de 55,9%)

Órgãos Captados (Janeiro a Outubro de 2023)

Total: 226 (aumento de 41,25%)