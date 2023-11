Hotelaria para Idosos Goiânia – Saiba os perigos do diabetes em idosos

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, apenas em nosso país, há mais de 13 milhões de pacientes que sofrem com essa doença. Os dados são alarmantes e, quando falamos de pessoas na terceira idade, os efeitos da diabetes podem ser ainda mais perigosos, afetando o coração, as artérias, os olhos, rins e os nervos.

Entre os principais fatores de risco para desenvolvimento de diabetes na terceira idade, pode-se citar:

Sobrepeso;

Pressão alta;

Ocorrência de diabetes na família;

Colesterol alto;

Doenças renais crônicas.

Dessa forma, garantir a manutenção dos níveis adequados de glicose no sangue é imprescindível para evitar complicações da diabetes, como doenças cardíacas, neuropatia, problemas renais e retinopatia. Vale lembrar, ainda, que na terceira idade, a capacidade natural de regular os níveis de açúcar pode ser afetada, o que dificulta o controle glicêmico.

Por isso, o acompanhamento com um geriatra é essencial para garantir a saúde do idoso com diabetes!

Residenza Hotelaria para Idosos

Telefone: (62) 3142-5270

Whastapp: (62) 99604-5970

Endereço: Rua 89-E, nº 70, Setor Sul, Goiânia, Go.

Serviços:

Hotelaria permanente e provisória para idosos;

Centro Dia;

Geriatria;

Nutrição;

Atendimento domiciliar.

Responsável técnico: Dr. Marco Aurélio Borges CRM 11.542 / RQE9.233