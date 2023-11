Psiquiatria Goiânia – Transtorno da Personalidade Borderline e risco de suicídio

O Transtorno da Personalidade Borderline é uma condição psiquiátrica que afeta como uma pessoa pensa, sente e se relaciona com os outros. Indivíduos com esse problema frequentemente experimentam instabilidade no humor, comportamento impulsivo e dificuldade em manter relacionamentos estáveis.

Infelizmente, essa oscilação emocional intensa e a sensação de vazio podem levar as pessoas a se sentirem desesperadas e sem esperança, ficando vulneráveis a pensamentos suicidas. Por isso, o apoio psiquiátrico especializado se torna essencial, incluindo terapia cognitivo-comportamental e, em alguns casos, medicação.

Além disso, a conscientização e o apoio emocional são fundamentais. O estigma em torno dos transtornos de personalidade muitas vezes dificulta a busca de ajuda, tornando essencial educar a sociedade para compreender e aceitar quem enfrenta a condição.

