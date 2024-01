Goiás emite mais de 103 mil Carteiras de Identidade Nacional

O Estado de Goiás alcançou um marco importante ao emitir mais de 103 mil Carteiras de Identidade Nacional (CIN), iniciativa que visa substituir o tradicional Registro Geral (RG). Este avanço coloca Goiás na vanguarda dos estados brasileiros na adoção deste novo padrão unificado. Os cidadãos interessados podem realizar a troca de seus documentos antigos por novos nas unidades Vapt Vupt ou nas prefeituras associadas à Secretaria de Segurança Pública (SSP). A Superintendência de Identificação Humana da Polícia Civil é responsável pela emissão das novas carteiras.

Essa inovação estabelece o CPF como identificação única nacional, um processo que todos os estados brasileiros deveriam ter iniciado até 11 de janeiro de 2024. Goiás se destacou, começando a emitir a primeira via do novo documento já em agosto de 2022. A partir de outubro de 2023, todas as novas identidades no estado passaram a seguir este novo modelo.

O governador Ronaldo Caiado destacou a importância dessa mudança em uma cerimônia ocorrida em outubro do ano anterior, enfatizando a melhoria na unificação de dados e na eficácia das políticas governamentais.

O antigo modelo de identidade ainda é válido até 2032, permitindo uma transição suave e sem pressa. A substituição do documento não tem custo, incluindo as renovações, e pode ser agendada pelo Portal Expresso (www.go.gov.br). O usuário deve selecionar “Justiça e Segurança” e, em seguida, escolher a opção apropriada para a emissão da primeira ou segunda via da carteira. O processo é feito em uma unidade do Vapt Vupt, apresentando os documentos necessários.

Hiasmin Ribeiro, uma cabeleireira de 22 anos, é um exemplo de cidadã que se beneficiou do novo sistema. Após perder seu RG, ela emitiu um novo documento na unidade Vapt Vupt Central do Servidor, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, destacando a segurança dos dados e a eficiência do serviço.

Os novos documentos visam integrar os cadastros administrativos e evitar duplicidades, além de incorporar elementos tecnológicos como um QR Code para maior segurança. A versão digital do documento e a validação dos dados do cidadão serão realizadas pelo sistema GOV.BR.

Além disso, o novo documento de identidade oferece a opção de incluir diversos dados adicionais, acessíveis virtualmente através do QR Code, como tipo sanguíneo, Título de Eleitor, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), entre outros. Para incluir essas informações, é necessário apresentar os documentos correspondentes no momento do agendamento. Mais informações e esclarecimentos sobre o novo RG podem ser encontrados no Portal Expresso.