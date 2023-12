Goiás alcança marca histórica na abertura de empresas

Os números da Junta Comercial de Goiás revelam um desempenho notável no cenário empresarial, com 2.609 novos negócios surgindo em novembro. Esse aumento contribui para um total acumulado de 31.413 constituições empresariais ao longo de 11 meses.

As iniciativas promovidas pelo Governo de Goiás, como cursos de qualificação profissional, facilidades de crédito e os esforços de digitalização e desburocratização na Junta Comercial (Juceg), desempenharam um papel crucial na promoção de um índice histórico na abertura de empresas no estado.

Os dados divulgados pela Juceg indicam que, somente em novembro, foram criadas 2.609 novas empresas. No acumulado de janeiro a novembro de 2023, o estado já contabiliza 31.413 negócios em funcionamento. Esses números apontam para a possibilidade de Goiás superar seu próprio recorde histórico de 2021, que registrou 33.082 novas constituições empresariais.

O presidente da Juceg, Euclides Barbo Siqueira, expressa otimismo diante dessa iminente conquista, destacando que faltam apenas 1.669 empresas para atingir a marca histórica. A confiança é respaldada por estatísticas consistentes, já que desde 2021 não houve um único mês com menos de 2 mil CNPJs abertos. “Estamos a poucos dias de alcançar um novo patamar para Goiás”, ressalta Siqueira. “O Governo fez a sua parte, criando e oferecendo oportunidades, e a população respondeu empreendendo”, comemora o presidente.

Goiás atualmente abriga 1.101.629 empresas em seus municípios, evidenciando que o empreendedorismo está presente em todas as regiões. A região metropolitana lidera, mas o Entorno do Distrito Federal e a região Sul também se destacam no ranking das cidades com maior número de negócios ativos. Goiânia (337.533), Aparecida de Goiânia (81.549), Anápolis (64.588), Rio Verde (34.851), Valparaíso de Goiás (24.514), Luziânia (24.050), Águas Lindas de Goiás (21.858), Caldas Novas (19.371), Senador Canedo (19.256), Trindade (18.446), Itumbiara (17.578), Catalão (17.549), Jataí (17.064), Formosa (15.281) e Planaltina de Goiás (12.366) compõem o top 15 de Goiás.

No mês de novembro, os setores que mais se destacaram na abertura de empresas foram: serviços combinados de escritório e apoio administrativo (313), atividades de consultoria em gestão empresarial – exceto consultoria técnica específica – (206), comércio varejista de bebidas (183), treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (181) e preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (169).

Além disso, Goiás continua liderando o ranking de abertura de novos negócios entre as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste em novembro, de acordo com dados do Portal da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas (Redesim). O estado do Ceará ficou em segundo lugar, com 2.151 empresas, e Mato Grosso em terceiro, com 1.902 novos empreendimentos. O tempo médio para concluir o processo de abertura em Goiás foi de 18 horas, inferior à média nacional de 1 dia e 5 horas.