Geriatria Goiânia – Perda de peso no idoso deve ser investigada

A perda de peso no idoso deve ser avaliada de forma criteriosa e individualizada. A perda de peso repentina e não intencional é um alerta e deve ser investigada e pode ser um sinal de doença ameaçadora da vida, como o câncer ou uma infecção aguda grave.

Já a perda de peso progressiva, ao longo de meses ou anos , pode ser reflexo da evolução da fragilidade do idoso, que geralmente está acompanhada de perda de força e massa muscular, baixa energia para as atividades do dia a dia, marcha lentificada, tendência a quedas e uma vulnerabilidade frente a intercorrências agudas.

Além disso, diversas outras condições podem contribuir para a perda de peso no idoso. Geralmente, a perda lenta e progressiva é multifatorial. Dessa forma, doenças crônicas, sintomas depressivos, alterações do paladar, má saúde bucal, medicamentos e problemas de ordem social, financeira e familiar devem ser investigados.

O Geriatra deve assumir um olhar amplo e individualizado frente ao idoso que está emagrecendo. Apesar de ser uma condição causadora de angústia, nem sempre metas rígidas de ganho de peso e recuperação nutricional serão alcançadas no idoso frágil. O plano de cuidados deve ir além de metas, mas deve considerar os reais benefícios das intervenções para qualidade de vida e os limites de cada pessoa.

