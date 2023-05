Geriatria Goiânia – Efeitos adversos da polifarmácia

Siga no Twitter

A polifarmácia é caracterizada pelo uso de quatro ou mais medicamentos e é muito frequente na população idosa. O uso de múltiplos medicamentos sem rigorosa avaliação médica aumenta consideravelmente os riscos de toxicidade ao organismo, erros na tomada, menor adesão ao tratamento, bem como de complicações graves, como hospitalização, quedas e até morte.

Interações medicamentosas podem exacerbar efeitos adversos ou reduzir efeitos esperados e benéficos. Muitas vezes, o idoso chega ao consultório com múltiplas queixas, buscando mais uma alternativa de medicamento para o alivio. Na verdade, o melhor caminho pode ser a desprescrição de medicamentos não essenciais ou pouco tolerados pela pessoa.

O Geriatra se preocupa com a avaliação integral e individualizada do paciente idoso, avaliando todos os medicamentos em uso. Isso é importante para a otimização do tratamento, prevenção de complicações e redução dos efeitos adversos.

Dra Eliza de Oliveira Borges

CRM-GO 14388 RQE: 9751

Contato: (62) 3252-1500 / 3253-1919

Whatsapp: (62) 98622-0066

Endereço: IES – Rua T 55, N° 869, St. Bueno, Goiânia, Goiás.

Site: https://geriatriagoiania.com.br

Sobre a Dra Eliza de Oliveira Borges

Graduação em Medicina pela Universidade Federal de Goiás;

Residência em Geriatria e Clínica Médica pelo Hospital de Urgências de Goiânia -HUGO;

Titulada em Geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia -SBGG e em Cuidados Paliativos pela Associação Médica Brasileira – AMB.

Pós-graduação em Cuidados Paliativos pelo Instituto Pallium Latinoamérica / Medicina Paliativa, Buenos Aires-Argentina;

Presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – Seção Goiás (gestões 2020 – 2022 e 2022-2024).

