Nutrólogia Goiânia – O que é a resistência insulínica?

Para compreendermos o que é resistência à insulina, precisamos saber que esse hormônio é produzido pelo pâncreas para transportar a glicose localizada no sangue, para o interior das células.

A síndrome de resistência à insulina ocorre quando há uma dificuldade da insulina em realizar o seu papel de transportar a glicose do sangue para as células, com isso ocorre o acúmulo de glicose no sangue, dando origem a diabetes.

Os principais fatores de risco da resistência insulínica são aqueles relacionados à tão temida síndrome metabólica:

excesso de gordura abdominal: em homens, cintura com mais de 102 cm e nas mulheres, maior que 88 cm;

baixo HDL (“bom colesterol”): em homens, abaixo de 40mg/dl e nas mulheres abaixo de 50mg/dl;

triglicerídeos elevados (nível de gordura no sangue): igual ou maior a 150mg/dl;

pressão sanguínea alta: igual ou maior que 135/85 mmHg ou se já faz uso de algum medicamento para reduzir a pressão;

glicose elevada: igual ou maior que 110mg/dl.

A boa notícia é que a síndrome de resistência à insulina pode ser prevenida e curada com mudanças no estilo de vida como manter uma dieta saudável, diminuir a gordura abdominal, prática de atividade física regular e alguns casos o uso de medicamentos de forma assertiva e individualizada.

O diagnóstico e tratamento precoce da síndrome de resistência à insulina previne o desenvolvimento do diabetes e da obesidade.

Cuide da sua saúde e agende sua avaliação.

Dr. Jacob Facuri Neto

CRM-GO 20084

Médico – Nutrologia, Medicina Funcional Integrativa e Clínica Médica

