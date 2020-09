Geriatria Goiânia – Depressão é normal na velhice?

É crescente o índice de depressão em idosos e existem vários motivos que podem explicar isso. Dentre eles, o sentimento de solidão, de inutilidade, a dificuldade de lidar com as limitações provenientes do envelhecimento, a presença de doenças crônicas e a necessidade de uso de várias medicações, a perda do companheiro (a), a aposentadoria e a percepção da finitude, do tempo que os aproxima da morte.

Importante também perceber que o idoso deprimido muitas vezes não expressa verbalmente que está triste e não chora, mas vai se tornando cada vez mais isolado e indiferente às pessoas do convívio e aos acontecimentos ao redor de si. Um dos aspectos principais é o sentimento de desesperança.

Por isso, se você conhece algum idoso ou convive com um que vem apresentando alterações de humor, agitação, insônia, dificuldade para expressar e verbalizar emoções ou, ao contrário, que apresente um discurso negativo de desesperança, procure ajuda de um profissional.

Infelizmente muitos pensam que a depressão é um aspecto “normal” da velhice, mas não é. Essa ideia deturpada adia ou dificulta o tratamento do idoso deprimido, podendo culminar com perda funcional, sérias complicações e morte, inclusive por suicídio.

Projeto Cuidar

Geriatra

Dra Eliza de Oliveira Borges

