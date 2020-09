Clínica Médica Goiânia – Conheça os cuidados que devemos ter com a pele

Todos nós sabemos da importância de cuidar da pele desde de cedo. Mas você sabe quais os cuidados diários que devemos ter para manter uma pele saudável e bonita?

Primeiramente deve se fazer uma boa limpeza com sabonete específico para o rosto remove a sujeira, suor, oleosidade e maquiagem, preparando a pele para os cuidados.

Outro cuidado é manter a hidratação diária que faz toda a diferença para ter a saúde da pele em dia. Use produtos específicos para cada tipo de pele que vão hidratar e restaurar a pele. Além disso, aposte em tratamentos específicos para suas necessidades e em produtos com ação anti-idade e antioxidantes, que atuam prevenindo o envelhecimento precoce.

E principalmente use protetor solar diariamente. O protetor solar protege não só das queimaduras solares, mas também do câncer de pele, do envelhecimento precoce e do aparecimento de manchas!

Outro cuidado essencial é fazer consultas regularmente com seu dermatologista, principalmente se aparecer manchas ou lesões na pele.

Manter uma alimentação saudável e beber bastante líquidos também contribui para a saúde da pele.

Sobre a Clínica Gedda

A Clínica Gedda possui uma equipe médica especializada que preza pelo atendimento de qualidade.

Atendemos:

-Clínica Geral

-Cardiologia

-Ginecologia

-Oftalmologia

-Urologia

-Dermatologia

-Ortopedia

-Otorrinolaringologia

-Psicologia

Exames:

-Laboratoriais

-Imagem

-Cardiológicos

-Oftalmológicos

-Ginecológicos

-Pulmonares

Nossos contatos:

Contato: (62) 3202-9999

Whatsapp: (62) 99825-6655

Visite nosso site: https://clinicagedda.com.br/

Endereço: Av. Paulo Alves da Costa, N°22, Qd.10, Lt 09/12, Parque Amendoeiras, Goiânia, Goiás

Responsável Técnico:

Dr. Victor Rassi Gedda

CRM-GO 19520