Fratura de pênis: Mito ou verdade?

Verdade. A fratura peniana apesar de ser uma situação rara pode ocorrer sim! Apesar de não haver osso no pênis, chamamos de fratura quando há uma ruptura na túnica albugínea camada que envolve os corpos cavernosos responsáveis pela ereção.

Com o pênis ereto e durante o ato sexual, qualquer força excessiva que cause curvatura do pênis pode gerar sua ruptura. Na grande maioria dos casos, esse trauma acontece quando a mulher está por cima do homem durante a relação sexual. Durante a penetração, quando dos movimentos do casal o pênis sai da vagina e ocorre pressão do pênis sobre alguma estrutura firme do corpo da mulher causando curvatura aguda do pênis.

Geralmente no momento da fratura é possível ouvir um estalo, seguido de dor e perda rápida da ereção, com inchaço e hematoma no local. O tratamento é cirúrgico e recomenda-se buscar atendimento médico o mais rápido possível, para que não ocorram complicações, tais como: deformidade permanente do pênis, curvaturas com a ereção, dor nas relações sexuais e, até mesmo impotência.

