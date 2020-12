Estética Facial – Qual relação entre o açúcar e envelhecimento da pele?

Sabe quando seu tratamento para rejuvenescimento não evolui e não atinge suas expectativas? Isso pode estar relacionado ao consumo excessivo de açúcar.

O consumo de açúcar causa a glicação processo de formação das AGEs que promovem ligações cruzadas entre as proteínas presentes do colágeno e da elastina. O que provoca uma desorganização tecidual, levando à perda da elasticidade da pele e acentuando o envelhecimento cutâneo. Além disso, as AGEs atacam os antioxidantes aumentando os danos da pele causados pelo sol.

Para uma pele mais saudável e bonita é importante o acompanhamento nutricional associado ao uso de dermocosméticos adequados. Os antioxidantes neutralizam os radicais livres, responsáveis por 90% do envelhecimento precoce, e além disso também são antiglicantes, ou seja, inibem a ação prejudicial ao colágeno.

Cuide da sua pele!

Agende sua consulta:

Contato: (62) 3375-1936

Whatsapp: (62) 98470-8000

Site: https://dracynthiaroberta.com.br/

Endereço: Rua 22, esq. c/ Rua 25, Qd.36, Lt.09, Vila Leonor, Itaberaí, Goiás. Cep:76630-000

Sobre a Dra Cynthia Moreira

– Cirurgiã Dentista CRO-GO 7279

– Estética Dental

– Harmonização Orofacial

– Ortodontia

Procedimentos:

– Laminados de Porcelana

– Clareamento dental a laser

– Preenchimentos

– Sculptra, Ellansé, Radiesse, Hidroxiapatita de cálcio

– Lipoaspiração de Papada e Jolws

– Fios de Sustentação PDO e Russo

– Lip Lift

– MD Codes

– Bichectomia

– Microagulhamento

– Botox

– Ozonioterapia