Estado de Goiás distribui insumos médicos para combate à dengue nos municípios

O Estado de Goiás está intensificando o envio de recursos aos municípios para o combate eficaz à dengue e chikungunya, investindo mais de R$ 5 milhões na compra de medicamentos essenciais. A iniciativa, liderada pelo Gabinete de Combate a Arboviroses, já beneficiou aproximadamente 100 cidades classificadas como de alto e médio risco de infecção, repassando mais de R$ 270 mil em itens cruciais para o tratamento, incluindo soros (cloreto de sódio injetável), dipirona sódica (em comprimidos, solução oral e forma injetável) e sais de hidratação oral.

Segundo Rasivel dos Reis, secretário estadual da Saúde, a ação representa um apoio significativo do governo estadual para os municípios que enfrentam obstáculos na obtenção de fornecedores de forma ágil, destacando a importância da rapidez e eficiência neste processo. Além dos medicamentos, estão sendo distribuídos repelentes, equipamentos de proteção individual e materiais informativos e educativos, como banners e cartazes, e cartões para o controle dos casos.

A distribuição desses recursos tem se tornado cada vez mais eficiente. Diante da escassez de soros em vários municípios, o Estado adotou um modelo de entrega acelerado, permitindo a distribuição dos insumos praticamente em tempo real, conforme destacou Simone Camilo, gerente das 18 Regionais de Saúde do Estado.

Victor Paulo Faria Santos, coordenador de Administração de Estoques, menciona que a entrega de outros produtos segue um planejamento mensal, em colaboração com a Gerência de Apoio Administrativo e Logístico (Geaal), cobrindo também insumos para outros programas de saúde, como tuberculose, hanseníase, e saúde da mulher, fortalecendo o atendimento na atenção primária.

Com uma equipe de mais de 50 profissionais, entre efetivos e terceirizados, o almoxarifado da Secretaria Estadual de Saúde (SES) gerenciou, no ano passado, um volume de estoque de mais de R$ 320 milhões, incluindo compras diretas e insumos fornecidos pelo Ministério da Saúde, evidenciando o compromisso do Estado com a saúde pública e o bem-estar da população goiana.