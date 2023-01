Especialista em Doenças do Cabelo e Couro Cabeludo Goiânia – O que é Intemperismo Capilar?

Cabelos danificados e frágeis? O Intemperismo Capilar pode ser a causa! Mas o que é isso?

Intemperismo é um termo utilizado para se referir às alterações físicas e químicas responsáveis pela decomposição das rochas. Na dermatologia, o termo “intemperismo capilar” se refere aos danos causados por quaisquer agentes externos de agressão aos fios, incluindo:

Fontes de calor como secadores, pranchas, babyliss e escovas modeladoras;

Tinturas e descoloração;

Excesso de umidade e exposição solar;

Poluição;

Acúmulo de resíduos (efeito build up);

Alisamento e uso de químicos em geral;

Fricção e força excessiva ao lavar, pentear e prender os fios.

Ao expor o cabelo a essas condições, o resultado são fios ressecados, quebradiços, opacos e com pontas duplas. Além disso, com o passar do tempo eles também podem causar danos irreversíveis na haste capilar e provocar o envelhecimento precoce da fibra capilar, diminuindo a vida útil dos fios e piorando o seu aspecto.

O maior problema do Intemperismo Capilar é que ele engloba práticas comuns do dia a dia, hábitos que muitas vezes já estão internalizados e que podem ser a causa para que aquele cabelo bonito, brilhoso, macio, sedoso, alinhado, com volume, fácil de pentear, forte e resistente seja tão difícil de ser alcançado.

Por isso, é essencial que você esteja sempre atento à hábitos que podem estar danificando seus cabelos. E o dermatologista especialista em cabelos pode te ajudar com isso, oferecendo informações sobre como cuidar bem dos fios para evitar ao máximo possível os efeitos do Intemperismo Capilar!

Agende sua consulta com a dermatologista especialista em cabelos. Cuide da saúde capilar!

Dra. Lorena Ávila

CRM: 16258 RQE: 12218

Dermatologista especialista em Doenças do Cabelo e Couro Cabeludo;

Especialista em Dermatologia Clínica pelo Instituto BWS;

Especialista em Cirurgia Dermatológica pelo Instituto BWS;

Especialista em Desordens do Cabelo e Couro Cabeludo pela New York University;

Título de Especialista em Dermatologia da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Clínica Médica Espaço Libélula Saúde

Órion Business & Health, Av. Mutirão, 2653 Salas C-28 09 e C-28 11, St. Marista, Goiânia.

Telefone: (62) 4101-8289

Whatsapp: (62) 99905-5115

Acesse nosso site: https://dralorenaavila.com.br

