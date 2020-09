Especial com Alcivando Lima – QUE COMAM MACARRÃO

‘“Tudo vale a pena quando a alma não é pequena”. Fernando Pessoa – poeta português

Vejo na tevê e leio nos jornais que o preço do arroz foi reajustado em cerca de quinze por cento. De imediato penso que sou um coió de argola. Trasanteontem comprei um pacote de cinco quilos por dezesseis reais e hoje são quase trinta. Lembrando de como me ensinaram fazer contas, a coisa dá mais de oitenta por cento. Vou ao espelho e vejo (com certo alívio) que minhas orelhas, (embora de abano), não são (ainda) de um jumento e então fico matutando: Que tipo de gênio da matemática é esse que faz a gente acreditar que oitenta vira quinze? Passei por antigos professores e professoras que entravam em êxtases orgásticos ao sapecar a palmatória nas mãos dos burrinhos quando erravam a tabuada dizendo que nove vezes nove resultavam em oitenta e quatro. Morro de medo de protestar e ser embarafustado como esquerdóide feladaputa, “antifascista” e socialista dozinferno que ficou assim de banda, ressabiado com a cloroquina e coisa e tal. Morro de medo em contestar os doutores que, de testas franzidas, afirmam nas tevês: A inflação elevou-se em zero vinte e quatro por cento por culpa do aumento de quinze por cento no arroz, xis por cento no feijão, gás, combustível, energia elétrica. Culpa também do vírus corona que infestou o mundo e ninguém acha jeito de barrar a pandemia e as coisas consequentemente sobem de preço.

Se o pacote de arroz é artigo de luxo equiparado à carne, camarão, caviar, bacalhau e escargot, coma macarrão e pare de encher o saco, porra! Deixe a gente ganhar uns trocadinhos a mais exportando e recebendo em dólares, euros e não essa merda de real, ta OK?

Peraí, tem treta nesse negócio de trocar o macarrão pelo arroz. Arroz, assim como o trigo, matéria prima do macarrão, você planta e colhe, mas, para se chegar ao macarrão, além da farinha de trigo, você tem que acrescentar ovo e mais isso e mais aquilo. O arroz, pelo que sei, é tirar a casca e os seus sub-produtos são aproveitados em miles e outras coisas. Então, mais uma vez me sinto ajumentado por que, se se fizer as contas o custo de um bom macarrão é bem maior que o do arroz.

Oh! Ímpios de coração negro como uma noite outonal, escutai o soar da trombeta anunciando o Juízo Final e arrependei-vos enquanto é tempo!

