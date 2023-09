Entenda por que os exames de imagem são fundamentais para a detecção precoce do câncer

Os exames de imagem permitem visualizar, com detalhes, diversos órgãos do corpo humano, por isso, são fundamentais para a detecção precoce do câncer. São inúmeros procedimentos que podem ajudar a identificar com muita precisão o local, estágio e extensão do tumor, contribuindo para que a equipe multidisciplinar possa tomar as melhores decisões de tratamento. Confira a seguir alguns dos exames de imagem que contribuem com o diagnóstico de tumores:

Raios X: identifica alterações nos ossos e órgãos utilizando baixas doses de radiação.

Tomografia Computadorizada: obtém imagens detalhadas de tecidos e órgãos, permitindo identificar o formato, localização e tamanho do tumor.

Ultrassonografia: utiliza ondas sonoras para gerar imagens em tempo real de estruturas internas do corpo, permitindo uma visualização dinâmica.

Por fim, vale lembrar que existem muitos tipos de tumores malignos que podem ser silenciosos e não causar sintomas. Por isso, realizar exames de imagem é essencial para o diagnóstico precoce do câncer.

