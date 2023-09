Cirurgia Plástica Goiânia – Como é feita a reconstrução da mama após mastectomia?

A mastectomia é um procedimento cirúrgico que consiste na retirada total ou parcial dos seios em pacientes diagnosticadas com câncer de mama. Para minimizar os efeitos deste procedimento, pode ser indicada a reconstrução de mama.

Com a cirurgia de reconstrução de mama após mastectomia é possível restaurar a forma, aparência e tamanho do seio, devolvendo além da estética, qualidade de vida e autoestima para a paciente.

Existem diferentes tipos de reconstrução de mama, e a mais adequada dependerá de vários fatores como: o tipo mastectomia, tamanho do tecido mamário preservado e das características individuais da paciente e suas expectativas.

A reconstrução de mama após mastectomia pode ser realizada através dos tecidos da própria paciente, com implante de prótese de silicone e uso de expansor cutâneo.

Nos casos em que houve pouco comprometimento de pele na mastectomia ou a paciente tem tecido suficiente é realizada a reconstrução da mama com a prótese de silicone que será escolhida de acordo com o biótipo e formato da mama.

Outra opção é usar expansores cutâneos e posteriormente colocar a prótese de silicone ou reconstruir com retalhos cutâneos da própria paciente. Na reconstrução mamária com retalhos de pele, é retirada uma área de tecido do próprio corpo da paciente geralmente do abdome.

A reconstrução mamária pode ser imediata ocorrendo juntamente com a mastectomia ou tardia, quando é realizada em outro momento.

Dr. David Santana

Cirurgião Plástico

CRM-GO 6624 / RQE 4814

Especialização em Cirurgia Plástica pela UERJ;

Membro Especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

