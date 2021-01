Endocrinologista Goiânia – Remédio para queimar gordura: mito ou verdade?

Esse é um pedido muito comum no consultório e eu sempre digo aos meus pacientes: NÃO EXISTE!

As medicações que usamos no tratamento da obesidade não levam a perda de peso automaticamente. Geralmente os mecanismos de ação dessas medicações envolvem inibição do apetite, aumento de saciedade e inibição de reabsorção de gordura dos alimentos.

No entanto, se não houver mudança no hábito alimentar (melhorando qualidade e reduzindo quantidade) e aumento do gasto energético com exercícios, não acontece “queima de gordura”.

Cuide da sua saúde! Agende sua consulta com o endocrinologista!

