Endocrinologista Goiânia – Ganho de peso no climatério, como evitar?

Realmente as mulheres na fase de climatério tem maior predisposição a ganho de peso, principalmente na região abdominal. Isso acontece em decorrência da redução de estrogênio, que é característica dessa fase. E como evitar isso?

Os principais aliados para manter o peso nessa fase são a atividade física e a alimentação saudável e equilibrada para a idade.

É importante lembrar que as mulheres nessa faixa etária têm um gasto energético menor e necessitam de menor quantidade de calorias do que quando tinham 30 anos. O acompanhamento com o nutricionista é fundamental para ter uma ingesta energética adequada.

A terapia de reposição hormonal também pode auxiliar nessa fase.

