Clínica Médica Goiânia – Normal ou cesárea: qual parto escolher?

O parto ideal é aquele que beneficia tanto a mãe como o bebê. O parto normal é indicado como a melhor opção desde que haja condições normais como contração, dilatação do útero e bebê na posição correta. Os benefícios do parto natural incluem: menor risco de complicações, recuperação mais rápida da mãe, favorece o contato entre mãe e filho, o bebê tem menor risco de apresentar problemas respiratórios.

No entanto, a cesárea está indicada nos seguintes casos: quando o bebe está posição sentado ou transversal; um dos gêmeos está em posição anômala; bebês acima de 4,5 quilos; presença de placenta prévia, descolamento prematuro da placenta ou posição anormal do cordão umbilical; bebê com malformações congênitas; mãe com eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, HVI, herpes genital, doenças cardiovasculares ou pulmonares graves e realização de duas cesarianas anteriores.

A cesárea é um procedimento sem dor, realizada com anestesia e tem duração em média de 1 h. Porém, as desvantagens são: recuperação mais lenta, maior risco de complicações, pós-operatório doloroso, dificuldade de amamentar, menor vínculo da mãe e filho.

Independente da escolha do parto normal ou cesárea, fazer as consultas de pré-natal é essencial para a saúde da mãe e o desenvolvimento do bebê.

