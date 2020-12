Endocrinologia Goiânia – Quais as principais causas da disfunção erétil?

Esse é um tema ainda muito pouco abordado nas consultas, principalmente porque existe receio tanto do paciente em queixar quanto do médico em questionar.

No entanto, essa é uma condição frequente e com grande impacto na qualidade de vida dos pacientes. Além de ser considerado um fator de risco cardiovascular.

Várias são as causas da disfunção erétil, como a deficiência de hormônios, obesidade, diabetes, alteração do colesterol e hipertensão arterial.

A reposição hormonal adequada, perda de peso e controle da síndrome metabólica (diabetes, colesterol alto e hipertensão arterial) são essenciais no tratamento. O uso de medicações e prótese peniana podem ser necessários em alguns casos.

A ação conjunta do endocrinologista e do urologista é fundamental! Não deixe de consultar com seus médicos de confiança.

Sobre a Dra Renata Santiago

– Endocrinologista

-CRM-GO 16170 RQE: 10513

-Graduada em Medicina pela Universidade Federal de Goiás

-Residência de Clínica Médica do Hospital Geral de Goiânia

-Residência de Endocrinologia e Metabologia do Hospital de Base do Distrito Federal.