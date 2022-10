Empate técnico entre Lula e Bolsonaro acende possibilidade de reviravolta, mostra levantamento do Instituto Paraná Pesquisas Lula (PT) aparece com 46,9% e Bolsonaro (PL) com 44,5% na Estimulada.

Pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta quinta-feira (20/10) descreve disputa acirrada com possibilidade reais de reviravolta no segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Tanto o ex-presidente Lula (PT) como o presidente Bolsonaro (PL) aparecem tecnicamente empatados sendo o primeiro com 51,3% e o segundo com 48,7% dos votos válidos. Os votos válidos excluem os votos em branco e nulos, no resultado das eleições. O resultado completo do levantamento pode ser vista aqui – Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas

Considerando os votos totais na estimulada também permanece o empate técnico, Lula (PT) aparece com 46,9% e Bolsonaro (PL) com 44,5%. Os entrevistados que disseram não votar em nenhum dos dois candidatos representam 5%. Já os entrevistados que não sabem ou não responderam somam 3,6%.

Segundo Turno

Votos válidos

Lula (PT) 51,3%

Bolsonaro (PL) 48,7%

Estimulada

Votos totais

Lula (PT) 46,9%

Bolsonaro (PL) 44,5%

Nenhum/Brancos/Nulos 5%

Não sabem/Não responderam 3,6%

Espontânea

Votos totais

Lula (PT) 42,8%

Bolsonaro (PL) 40,2%

Nenhum/Brancos/Nulos 5,4%

Não sabem/Não responderam 11,5%

O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 2.020 eleitores de 15 a 19 de outubro de 2022. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais com índice de confiança de 95%. O levantamento custou R$ 50 mil, pagos com recursos próprios do Instituto. A pesquisa está registrado no TSE sob o número BR-02276/2022.

Sobre a metodologia

O universo desta pesquisa abrange o eleitorado do território nacional brasileiro. Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 2020 eleitores, sendo esta estratificada segundo gênero, faixa etária, grau de escolaridade, renda domiciliar mensal e posição geográfica. O trabalho de levantamento dos dados foi feito através de entrevistas pessoais, com eleitores com 16 anos ou mais, em 26 Estados e Distrito Federal e em 160 municípios brasileiros entre os dias 15 e 19 de outubro de 2022, sendo auditadas simultaneamente à sua realização, no mínimo, 20,0% das entrevistas.

Tal amostra representativa do eleitorado brasileiro atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de 2,2 pontos percentuais para os resultados gerais. Nas análises das questões por localidade, o grau de confiança atinge 95,0% para uma margem de erro de 3,4 pontos percentuais para o estrato da Região Sudeste, onde foram realizadas 865 entrevistas, 4,3 pontos percentuais para o estrato da Região Nordeste, onde foram realizadas 544 entrevistas, 5,6 pontos percentuais para o estrato da Região Norte + Centro-Oeste onde foram realizadas 312 entrevistas e 5,8 pontos percentuais para o estrato da Região Sul, onde foram realizadas 299 entrevistas. A Paraná Pesquisas encontra-se registrada no Conselho Regional de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob o nº 3122/22.

A amostra é representativa do eleitorado da área pesquisada e foi selecionada em três etapas. Na primeira etapa realizou-se um sorteio probabilístico dos municípios onde as entrevistas foram realizadas através do método PPT (Probabilidade Proporcional ao Tamanho), considerando a população eleitora com 16 anos ou mais residente nos municípios como base para essa seleção. Na segunda etapa, fez-se um sorteio probabilístico das localidades, onde as entrevistas foram realizadas, através do método PPT (Probabilidade Proporcional ao Tamanho), tomando a população eleitora com 16 anos ou mais residente nas localidades como base para essa seleção. Na terceira etapa, a seleção do entrevistado dentro da localidade, foi feita utilizando-se quotas amostrais proporcionais, em função das seguintes variáveis: gênero, faixa etária, grau de escolaridade e renda domiciliar mensal. Fonte de Dados: IBGE Censo 2010 e TSE – Setembro 2022.