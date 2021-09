Dr Marco Túlio Cruvinel – Você costuma ter infecções urinárias com frequência?

A infecção urinária é um problema comum e que atinge mais as mulheres do que os homens. Entre 20 a 50% das mulheres terão recorrência do quadro.

Isso ocorre devido a uretra ser muito curta, facilitando o contato com bactérias do meio externo e também pela proximidade da vagina e ânus que podem levar bactérias pela uretra até atingir bexiga, ureteres e rins.

Alguns cuidados no dia-a-dia, podem ajudar a prevenir a infecção urinária recorrente, como:

-Ter hábitos de higiene adequados;

-Beber diariamente de 2 a 3 litros de água, pois ajuda a expulsar as bactérias da bexiga;

-Usar roupas íntimas de algodão, evitando roupas muito justas ou que retenham calor.

-Não segurar o xixi.

-Manter uma alimentação saudável, ingerindo vegetais e fibras, pois além de melhorar a imunidade auxilia a evitar a prisão de ventre, que aumenta o risco de infecção urinária.

Então, se você tem infecções urinárias de repetição, procure o urologista para realizar um check-up médico e descobrir o que pode estar causando o problema.

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

-Urologista

-Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

-Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

-Pós-Graduando em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

