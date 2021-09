Dr Marco Túlio Cruvinel – Você já fez rastreamento de câncer de próstata?

O câncer de próstata permanece como a neoplasia sólida mais comum e a segunda maior causa de óbito oncológico entre os homens.

É uma doença silenciosa e que pode ser letal se não tratada com brevidade, a taxa de mortalidade pode chegar a 25%. A detecção precoce do câncer de próstata pode ser feita através do rastreamento da doença com a dosagem de PSA (exame da sague) e o toque retal em homens sem sinais e sintomas sugestivos de câncer de próstata. Infelizmente devido ao preconceito muitos homens ainda se recusam a fazer o exame de toque retal, exame importante para descobrir a doença e salvar vidas.

Mas você sabe quando fazer rastreamento câncer de próstata?

-A partir dos 45 anos: para homens negros e aqueles com histórico familiar de câncer de próstata.

-A partir dos 50 anos: para os demais homens.

Infelizmente quase 50% dos homens brasileiros nunca se consultaram com um urologista. Agende sua consulta com o urologista e faça a prevenção do câncer de próstata e demais doenças urológicas.

