Dr Marco Túlio Cruvinel – Você sabe quais as principais doenças da próstata?

A próstata é o órgão do aparelho reprodutor masculino responsável por produzir um líquido que se junta à secreção da vesícula seminal e do testículo para formar o esperma. Conheça as principais patologias da próstata bastante frequentes no homem:

Prostatite

Infecção ou inflamação da próstata que afeta quase 30% dos homens. Geralmente é causada por uretrites e tem como sintomas dor ao urinar, necessidade de urinar várias vezes durante o dia e a noite e urgência miccional.

Hiperplasia prostática benigna

É o crescimento benigno da próstata que tem relação direta com o envelhecimento. Afeta 70% dos homens com mais de 70 anos. A doença pode causar redução do jato urinário, esforço para iniciar a micção, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga e necessidade de urinar várias vezes à noite.

Câncer de próstata

Acomete 16% dos homens e aumenta sua frequência com o avanço da idade. Geralmente não apresenta sintomas no estágio inicial sendo importante realizar a prevenção anualmente para homens a partir de 50 anos.

