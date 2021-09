Dr Marco Túlio Cruvinel – Quem tem cálculo renal com frequência pode consumir leite e derivados?

Sim, apesar de muitos acreditarem que o consumo de leite e derivados favoreça o desenvolvimento de cálculo renais, isto é mito.

A maioria dos cálculos renais é formada por oxalato de cálcio, por isso muitos tem a errônea intuição de que diminuir o consumo de derivados do leite que possuem alta concentração de cálcio poderia reduzir os níveis de cálcio na urina e, portanto, estar mais protegido contra a formação de mais cálculos renais.

No entanto, pacientes com cálculo renal não devem se exceder no consumo de leite e derivados, mas também não devem se privar totalmente, pois além de serem necessários para o metabolismo normal, em alguns cenários a ingestão de cálcio previne a recorrência.

E você já sabia desta informação? Compartilhe com seus amigos!

Procure o urologista se apresentar sintomas de cálculos renais.

