Dr. Marcelo Soares – Cirurgião Plástico em Goiânia: Qual a diferença entre Lipoescultura Ultra HD feminina e masculina?

Dr. Marcelo Soares – Cirurgião Plástico em Goiânia: A Lipoescultura HD (high definition), popularmente conhecida como Lipo LAD (lipo de alta definição) é um procedimento que remove o excesso de gordura do corpo e ressalta os músculos, através de esculpir os sulcos e músculos, proporcionando um contorno corporal mais definido, atlético e harmonioso. Apesar de a técnica ser semelhante para ambos os sexos, as abordagens e os objetivos variam.

Para os homens, o foco é a definição da musculatura abdominal, destacando os “gominhos” dos músculos retos abdominais. A prioridade é criar um visual mais atlético e esculpido, enfatizando a área do abdômen e, em alguns casos, outros músculos como deltoide, peitoral, bíceps, dentre outros…

Para as mulheres, o objetivo é valorizar o contorno corporal mais acinturado. A definição dos músculos abdominais é feita de forma mais suave, especialmente acima do umbigo, buscando um visual harmonioso e feminino. Além disso, áreas como quadris, coxas e nádegas são frequentemente trabalhadas para realçar as curvas naturais.

Apesar de utilizarem a mesma técnica de lipoaspiração, a gordura masculina tende a ser mais densa e fibrosa, aderindo melhor à camada muscular, o que pode dificultar sua remoção. As mulheres, por outro lado, geralmente têm maior quantidade de gordura a ser removida para alcançar um visual esbelto.

Independentemente do sexo, a escolha do profissional e os cuidados pré e pós-operatórios são cruciais. Suspender o uso de álcool, cigarro e certos medicamentos, além de seguir uma dieta saudável e manter a prática de exercícios físicos, são recomendações essenciais para o sucesso do procedimento.

