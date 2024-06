Goiânia: Dr. Marcelo Soares – Como fica a cicatriz após o lifting facial?

Dr. Marcelo Soares – Cirurgião Plástico em Goiânia – O lifting facial, ou ritidoplastia, é um procedimento de rejuvenescimento facial que envolve a remoção do excesso de pele e o reposicionamento das estruturas faciais profundas, com plicatura das mesmas. Apesar dos benefícios estéticos, muitos pacientes se preocupam com a cicatriz.

As cicatrizes do lifting facial se posicionam em grande parte dentro do couro cabeludo, sendo escondidas e também contornando a orelha, posição muito camuflada e disfarçada.

Para garantir uma boa cicatrização, é essencial seguir as recomendações médicas no pós-operatório. Evitar atividades físicas intensas nos primeiros dias é crucial, pois o esforço pode romper os pontos. Além disso, a exposição solar deve ser evitada nos primeiros 90 dias, e o uso de protetor solar é imprescindível para prevenir manchas e vermelhidão na cicatriz.

Manter uma alimentação saudável e equilibrada também é importante. Alimentos ricos em sódio, gorduras trans e álcool devem ser evitados para não prejudicar o processo de cicatrização.

O tempo médio para que a cicatriz amenize varia entre seis e 24 meses. Durante esse período, é normal a cicatriz passar por fases de vermelhidão e inchaço, que podem ser controladas com os cuidados adequados.

