Dr. Danilo de Melo responde: Minha filha tem depressão a 2 anos e não melhora. Pode o diagnóstico estar errado?

O transtorno depressivo maior precisa ser tratado rapidamente e com eficácia, com melhora em 2 a 3 meses. Se em 2 anos não houve melhora significativa, algo está errado e uma avaliação urgente é necessária. É importante verificar se o diagnóstico está correto, se pode ser depressão bipolar ou orgânica, e se a medicação e dosagem estão adequadas ou precisam ser ajustadas ou se é necessário a associação com outra medicação. É importante procurar um psiquiatra habilitado e com capacidade para fazer a avaliação!

