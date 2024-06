Mommy makeover: a transformação que toda mãe sonha após ter filhos!

Após a gestação, muitas mulheres enfrentam mudanças significativas em seus corpos que podem afetar sua autoestima. O “Mommy Makeover” é uma solução revolucionária que combina vários procedimentos cirúrgicos para restaurar e melhorar a aparência das mamães, proporcionando um contorno corporal mais harmonioso e maior confiança.

A técnica pode incluir lipoaspiração, abdominoplastia e mamoplastia, realizados no mesmo tempo cirúrgico. Esses procedimentos são projetados para tratar a flacidez da pele, corrigir a diástase (afastamento dos músculos abdominais) e reposicionar as mamas, resultando em uma transformação completa do corpo.

Entre seus principais benefícios podemos citar o menor período de recuperação, menos tempo afastada das atividades diárias e do trabalho e uma única anestesia, o que reduz os riscos associados a múltiplas exposições anestésicas.

Ao tratar várias áreas do corpo ao mesmo tempo, o resultado final é mais harmonioso e natural, melhorando o contorno corporal de forma abrangente.

A avaliação criteriosa por um cirurgião plástico é essencial para determinar a viabilidade da cirurgia, especialmente se for necessária uma intervenção extensa. É importante discutir todas as dúvidas e preocupações com o profissional para garantir que o procedimento atenda às necessidades individuais de forma segura e eficaz.

Dr. David Santana

Cirurgião Plástico

CRM-GO 6624 / RQE 4814

Especialização em Cirurgia Plástica pela UERJ;

Membro Especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

