Dr. Reyner Abrantes Stival: Abordagens e considerações específicas nas cirurgias plásticas em transgêneros

A cirurgia plástica para pessoas transexuais é uma área médica que exige abordagens personalizadas e uma profunda compreensão das necessidades individuais de cada paciente.

Mais do que um procedimento estético, ela contribui para o alinhamento da aparência física com a identidade de gênero, promovendo o bem-estar psicológico e a qualidade de vida. Entre as cirurgias mais comuns estão a mastectomia masculina, a mamoplastia de aumento ou redução, a vaginoplastia e a faloplastia. Outras cirurgias para reafirmação de gêneros são: cirurgia da cartilagem da tireóide, para diminuir o pomo de Adão, o aumento dos ângulos da face – com implantes e preenchimentos -, redução da parte frontal do crânio, transplantes capilares, lipoaspiração, lipoescultura.

O sucesso dessa jornada depende de uma relação de confiança e colaboração entre paciente e cirurgião. Cada pessoa tem uma história única, com expectativas e objetivos distintos. É fundamental que o profissional dedique tempo para entender os desejos e necessidades de quem vai operar, desenvolvendo um plano cirúrgico personalizado que atenda às suas individualidades.

Além disso, é necessário avaliar a saúde física e mental do paciente antes de qualquer procedimento. Pessoas transexuais frequentemente estão em terapia hormonal, o que pode afetar a cirurgia e a recuperação. O médico deve ter conhecimento sobre os efeitos dos hormônios no corpo e ajustar o planejamento cirúrgico de acordo, garantindo a segurança e o sucesso do procedimento.

