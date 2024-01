Diversas famílias de Aparecida de Goiânia podem ser beneficiárias do programa “Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social”

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), está convocando 2.543 famílias residentes em Aparecida de Goiânia a apresentarem a documentação necessária para participação no programa “Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social”. A entrega dos documentos pode ser feita de forma online, através do link disponível no site www.goias.gov.br/agehab, ou presencialmente nos postos Vapt Vupt Buriti Shopping ou Garavelo, em Aparecida. Os beneficiários aprovados devem fornecer a documentação comprobatória conforme especificado no edital, e o prazo máximo para a entrega é 17 de fevereiro (17/02).

Este é o momento crucial em que as famílias devem comprovar sua elegibilidade de acordo com as condições socioeconômicas declaradas durante o processo de inscrição. O presidente da Agehab, Alexandre Baldy, enfatiza a importância de que as famílias estejam atentas ao prazo e sigam estritamente a lista de documentos mencionados no edital, a fim de garantir que não percam a oportunidade de se tornarem beneficiárias do programa. Após a confirmação dos dados, as famílias estarão aptas a receber o benefício mensal de R$ 350 por um período de 18 meses.

O Programa Aluguel Social já beneficiou mais de 47 mil famílias em todo o Estado de Goiás. O Secretário da Infraestrutura, Pedro Sales, destaca que o programa foi criado com o objetivo de amparar aqueles que enfrentam dificuldades econômicas. “O Governador Ronaldo Caiado agiu rapidamente, e o programa demonstrou ser um grande sucesso, proporcionando ajuda mensal para manter a moradia às pessoas que mais necessitam”, afirma o secretário.

Podem participar do programa Aluguel Social as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e superendividamento, que possuam inscrição atualizada no Cadastro Único do governo federal e não tenham moradia própria, residindo na mesma cidade por pelo menos três anos. O programa tem capacidade para atender simultaneamente cerca de 40 mil famílias e já chegou a 84 municípios diferentes em Goiás para atender ao público em geral, além de alcançar 133 municípios com um edital específico voltado para mulheres vítimas de violência doméstica.